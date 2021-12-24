О нас
Report Georgia
Аудио новости

В KOBİA поступило 929 обращений для построения бизнеса в Карабахе

В KOBİA поступило 929 обращений для построения бизнеса в Карабахе На сегодняшний день из 929 обращений, поступивших в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в связи с созданием бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана, 441 был связан с инвестиционными проектами, а 488
Бизнес
24 декабря 2021 г. 12:29
В KOBİA поступило 929 обращений для построения бизнеса в Карабахе

На сегодняшний день из 929 обращений, поступивших в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в связи с созданием бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана, 441 был связан с инвестиционными проектами, а 488- с проектами на подрядной основе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Орхан Мамедов на научно-практической конференции "Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа".

По его словам, 27% обращений касались строительства, 27% - торговли и услуг, 20% - промышленности, 18% - сельского хозяйства, 8% - туризма, здравоохранения, образования, культуры, логистики.

Кроме того, 111 обращений были связаны с инвестированием в Шушу, 108 - в Агдам, 62 - в Физули, 49 - в Кельбаджар, 25 - в Ходжавенд, 25 - в Джебраил, 28 - в Зангилан, 21 - в Губадлы, 13 - в Лачин. По данным, 485 заявителей выразили заинтересованность в создании бизнеса на любой из территорий Карабаха.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KOBİA-ya Qarabağla bağlı daxil olmuş müraciətlərin tərkibi açıqlanıb

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
17 декабря 2021 г. 21:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi