В KOBİA поступило 929 обращений для построения бизнеса в Карабахе

На сегодняшний день из 929 обращений, поступивших в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в связи с созданием бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана, 441 был связан с инвестиционными проектами, а 488

На сегодняшний день из 929 обращений, поступивших в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в связи с созданием бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана, 441 был связан с инвестиционными проектами, а 488- с проектами на подрядной основе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Орхан Мамедов на научно-практической конференции "Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа".

По его словам, 27% обращений касались строительства, 27% - торговли и услуг, 20% - промышленности, 18% - сельского хозяйства, 8% - туризма, здравоохранения, образования, культуры, логистики.

Кроме того, 111 обращений были связаны с инвестированием в Шушу, 108 - в Агдам, 62 - в Физули, 49 - в Кельбаджар, 25 - в Ходжавенд, 25 - в Джебраил, 28 - в Зангилан, 21 - в Губадлы, 13 - в Лачин. По данным, 485 заявителей выразили заинтересованность в создании бизнеса на любой из территорий Карабаха.