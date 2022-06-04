В KOBİA поступило 1 152 обращения от желающих построить бизнес в Карабахе

В KOBİA поступило 1 152 обращения от желающих построить бизнес в Карабахе

В Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступило 1 152 обращения от предпринимателей, желающих построить бизнес на освобожденных территориях Азербайджана.

https://static.report.az/photo/5be30665-736e-46dd-9e07-3b06105a3df3.jpg https://static.report.az/photo/5be30665-736e-46dd-9e07-3b06105a3df3.jpg

В Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступило 1 152 обращения от предпринимателей, желающих построить бизнес на освобожденных территориях Азербайджана. Как сообщает Report, об этом говорилось на очередном заседании рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях. Согласно информации, 747 обращений поступили от местных компаний, 405 – от зарубежных. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook