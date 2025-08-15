В КНР открылась торговая ярмарка "Кашгар - Центральная и Южная Азия"

15 августа в Кашгаре (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) открылась торговая ярмарка "Кашгар - Центральная и Южная Азия", более известная как "Кашгарская ярмарка".

Как передает корреспондент Report из Китая, XV ярмарка проходит под девизом: "Взаимосвязь, взаимопомощь и взаимная выгода - совместное обсуждение, совместное строительство и совместное пользование".

Почетными странами-гостями в этом году стали Пакистан и Кыргызстан.

Мероприятие организовано Администрацией Кашгарского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района и представляет собой комплексную выставку для участников из регионов Китая, а также стран Центральной и Южной Азии.

Ее главная миссия - содействие развитию экономических и торговых связей между КНР и государствами Центральной Азии, Южной Азии, Ближнего Востока и Европы.

На мероприятии в этом году принимают участие представители 181 зарубежной компании из 40 стран и регионов, а также 1120 китайских предприятий.

С момента основания в 2005 году "Кашгарская ярмарка" привлекла участников из 56 стран и регионов, включая 38 тысяч предприятий. Общий объем сделок, заключенных на ярмарке, превысил $66 млрд.

Сегодня ярмарка - крупнейшее мероприятие в Синьцзяне по масштабу, охвату и влиянию на страны Центральной и Южной Азии, а также ключевая платформа для развития регионального сотрудничества и укрепления взаимосвязанности в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Выставочные зоны ярмарки отражают современные тенденции развития, уделяя особое внимание цифровым и высоким технологиям, аэрокосмической информации и возобновляемой энергетике, а также уникальной сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Экспозиция включает три ключевых раздела: инвестиционное сотрудничество, международную и внутреннюю торговлю, наглядно демонстрируя достижения Кашгара в развитии "десяти приоритетных отраслей" и курс на углубление внешней открытости.

В рамках ярмарки запланирована деловая программа: 10 тематических отраслевых встреч, крупный инвестиционный форум, две специализированные презентации по сотрудничеству с Пакистаном и Кыргызстаном, а также пять культурных мероприятий.

Отметим, что стартовавшая сегодня ярмарка продлится до 17 августа.