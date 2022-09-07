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В Китае прошел форум на тему "Азербайджан – инвестиционные и торговые возможности"

В Китае прошел форум на тему "Азербайджан – инвестиционные и торговые возможности" В столице Китая Пекине состоялся форум “Азербайджан - инвестиционные и торговые возможности”.
Бизнес
7 сентября 2022 г. 15:00
В Китае прошел форум на тему Азербайджан – инвестиционные и торговые возможности

В столице Китая Пекине состоялся форум “Азербайджан - инвестиционные и торговые возможности”.

Об этом Report сообщили в Агентстве по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Форум состоялся в рамках Китайской международной выставки торговли услугами (CIFTIS) при поддержке Министерства экономики, Аппарата торгового представителя Азербайджана в Китае и Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества. В мероприятии приняли участие бизнесмены и представители соответствующих государственных структур.

В рамках форума состоялись презентации о товарах, выпускаемых под брендом Made in Azerbaijan, и туристическом потенциале нашей страны.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan - Investment and Trade Opportunities forum held in China
Версия на азербайджанском языке ФотоÇində "Azərbaycan – İnvestisiya və Ticarət İmkanları" mövzusunda forum keçirilib

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