В Китае прошел форум на тему "Азербайджан – инвестиционные и торговые возможности"

В столице Китая Пекине состоялся форум “Азербайджан - инвестиционные и торговые возможности”.

В столице Китая Пекине состоялся форум “Азербайджан - инвестиционные и торговые возможности”.

Об этом Report сообщили в Агентстве по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Форум состоялся в рамках Китайской международной выставки торговли услугами (CIFTIS) при поддержке Министерства экономики, Аппарата торгового представителя Азербайджана в Китае и Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества. В мероприятии приняли участие бизнесмены и представители соответствующих государственных структур.

В рамках форума состоялись презентации о товарах, выпускаемых под брендом Made in Azerbaijan, и туристическом потенциале нашей страны.