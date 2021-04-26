В Китае открылся еще один Торговый дом Азербайджана

При поддержке Министерства экономики и организации Торгового представительства Азербайджана при посольстве в Китае в городе Циндао открылся “Торговый дом Азербайджана”.

При поддержке Министерства экономики и организации Торгового представительства Азербайджана при посольстве в Китае в городе Циндао открылся “Торговый дом Азербайджана”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В мероприятии по случаю открытия приняли участие посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы, торговый представитель Теймур Надироглу. На площади 245 квадратных метров демонстрируются 45 видов азербайджанской продукции, представлен инвестиционный, транспортно-транзитный и туристический потенциал Азербайджана.

Это третий по счету "Торговый дом Азербайджана" в Китае.