В Киеве соcтоялся бизнес-форум ГУАМ

Киев. 27 марта. REPORT.AZ/ В Киеве в рамках встречи глав правительств государств-членов ГУАМ состоялся бизнес-форум "ГУАМ – территория свободной торговли и транзита".

Как передает украинское бюро Report, мероприятие состоялось в большом зале Дипломатической академии при министерстве иностранных дел Украины при участии глав правительств государств-членов организации.

В своем выступлении премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что подписание Дополнительного протокола к Соглашению о создании зоны свободной торговли ГУАМ и Протокола о взаимном признании отдельных результатов таможенных процедур касательно товаров и транспортных средств, проходящих через государственные границы стран ГУАМ, упростит таможенную систему между странами ГУАМ и даст новый виток в торгово-экономических отношениях.

По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, выгодное месторасположение Грузии и Азербайджана, развитость их транспортных структур мотивируют соседние страны сотрудничать с ГУАМ. "Мы развиваем транспортные коридоры Грузии и с радостью будем использовать их для развития торговли в ГУАМ и организации с другими странами", - отметил Квирикашвили.

"Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке в мире, Азербайджан сохранил экономическую стабильность и в своей модернизации получил высокие оценки авторитетных международных экономических организаций. Азербайджан развивается в том числе и в своей транспортной системе. Это новые железные дороги, порты. Наша страна является важным транспортным коридором в разных направлениях, и мы рады помогать странам ГУАМ в развитии торговых связей. Очень важно, что сегодня здесь присутствуют представители бизнеса наших стран, которые тоже делают свой вклад в развитие торговых отношений", - отметил заместитель премьер-министра Азербайджана Исмет Абасов.

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев пожелал эффективного использования результатов бизнес-форума и плодотворного сотрудничества между странами и участниками форума.

На форуме также присутствовали народные депутаты Украины, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, представители ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Каспийское морское пароходство", ЗАО "Бакинский международный торговый порт" и другие.