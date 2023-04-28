В Казани состоялся татарстано-aзербайджанский бизнес-форум

В Казани состоялся татарстано-Азербайджанский бизнес-форум, организованный Агентством Азербайджана по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленной палатой Татарстана.

В Казани состоялся татарстано-азербайджанский бизнес-форум, организованный Агентством Азербайджана по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленной палатой Татарстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики.

На мероприятии, в котором приняли участие официальные лица и бизнесмены, председатель правления KOBIA Орхан Мамедов проинформировал о возможностях расширения связей между деловыми кругами, поддержке и услугах, оказываемых агентством местным и иностранным бизнесменам.

Он отметил, что инструменты поддержки возглавляемой им структуры включают финансовую поддержку исследований внутреннего рынка, выделение грантов на проекты МСП в области образования, науки и исследований, доступ МСП к торговым сетям, обучение и консультационные услуги, выдачу сертификата “стартап”.