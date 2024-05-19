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В Казани обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана с регионами РФ

В Казани обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана с регионами РФ В рамках международного экономического форума KazanForum 2024 в столице Республики Татарстан городе Казань состоялся круглый стол "Россия-Азербайджан: Промышленное и инвестиционное сотрудничество как основа экономического развития" и встречи, посвященные
Бизнес
19 мая 2024 г. 12:04
В Казани обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана с регионами РФ

В рамках международного экономического форума KazanForum 2024 в столице Республики Татарстан городе Казань состоялся круглый стол "Россия-Азербайджан: Промышленное и инвестиционное сотрудничество как основа экономического развития" и встречи, посвященные обсуждению возможностей сотрудничества Азербайджана с регионами РФ.

Как сообщает Report, выступая на мероприятии, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алакбаров отметил, что экономические отношения между двумя странами развиваются по восходящей линии, и рассказал о перспективах укрепления двустороннего сотрудничества.

Было отмечено, что на фоне укрепления экономических связей с Россией расширяются и партнерские отношения между деловыми кругами. Реализация имеющегося потенциала экономического сотрудничества позволит еще больше увеличить объемы товарооборота, отметил С.Алакбаров.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Джавид Гурбанов коснулся важности международного транспортного коридора "Север-Юг" и обратил внимание на работу, проделанную азербайджанской стороной в рамках проекта. Было отмечено, что после запуска на полную мощность этот коридор обеспечит выход России, стран Европы, Центральной Азии и Кавказского региона к Персидскому заливу и Индии, а также интенсификацию торговых отношений прикаспийских стран с черноморскими портами.

В рамках форума замминистра экономики Сахиб Алакбаров провел двусторонние встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, губернатором Ульяновской области Алексеем Русских и президентом Республики Мордовия Артемом Здуновым.

В ходе встреч были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и регионами России, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Rusiya-Azərbaycan" dəyirmi masası və ikitərəfli görüşlər keçirilib

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