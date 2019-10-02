В Казахстане вдвое упал спрос на электромобили

В течение девяти месяцев 2019 года органами адмполиции Казахстана было поставлено на учет 1 093 297 автотранспортных средств, что на 12,6% выше аналогичного показателя прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Из них 1 019 718 единицы пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 11,9% выше показателя годичной давности (911 316 ед.). Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 73 579 единиц, что на 23,3% выше аналогичного значения 2018 года.

По итогам сентября 2019 года количество поставленных на учет транспортных средств достигло 137 420 единиц, превысив прошлогодний результат на 15%. Из них 128 319 единицы составили перепродажи на вторичном рынке (+14,8% к результатам сентября 2018 года). Спрос на электромобили в Казахстане сократился в 2,1 раза. По результатам трех кварталов 2019 года на территории Казахстана был зарегистрирован 21 легковой автомобиль на электрической тяге против 45 проданных годом ранее.

Свыше двух третей (69,5%) транспортных средств, повторно зарегистрированных с начала 2019 года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (41,9%, или 426 959 ед.), от 11 до 20 лет – 27,6% (281 257 ед.), от 4 до 7 лет – 20,5% (209 301 ед.), от 8 до 10 лет – 6% (60 874 ед.), от 1 года до 3 лет – 3,5% (35 559 ед.), в возрасте менее 1 года – 0,6% (5 768 ед.).

Динамика сделок на автомобильном рынке по-прежнему свидетельствует о тенденции планомерного старения отечественного парка. Так, доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 39,6% в январе-сентябре 2018 года до 41,9% в отчетный период, а доля транспортных средств в возрасте от 1 до 3 лет – сократилась с 4,5% до 3,5%. Наибольшее число вторичных регистраций по итогам девяти месяцев 2019 года зафиксировано в Алматинской области (155 416 ед.), г. Алматы (127 061 ед.) и Туркестанской области (92 883 ед.). Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (88 600 ед.; 20,8%). Следом по этому критерию расположились Туркестанская область (45 059 ед.; 10,6%) и г. Алматы (37 062 ед.; 8,7%). Наибольшее число транспортных средств моложе одного года повторно зарегистрировано в городах Алматы (1301 ед.; 22,6%) и Нур-Султане (717 ед.; 12,4%), а также Атырауской области (543 ед.; 9,4%).