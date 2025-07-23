В Казахстане в 2026 году начнет работу национальный грузовой авиаперевозчик

Запуск работы национальной грузовой авиакомпании в Казахстане намечен на начало 2026 года.

Запуск работы национальной грузовой авиакомпании в Казахстане намечен на начало 2026 года.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства.

Правительство Казахстана обсудило в среду ход реализации проекта по созданию национальной грузовой авиакомпании. Проект обусловлен устойчивым ростом мирового рынка грузовых авиаперевозок. На сегодня их объем составляет 57,7 млн тонн, при этом около 15% перевозок проходит через воздушное пространство Казахстана.

"В соответствии с мировой практикой на начальном этапе предусматривается аренда трех воздушных судов с последующим расширением флота до десяти единиц. Запуск первого рейса под операторством национального грузового авиаперевозчика ожидается в начале 2026 года", — сообщил на совещании председатель правления АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» Нурлан Жакупов .

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на совещании доложил, что в текущем году ожидается пополнение парка воздушных судов на 16 единиц, 6 из которых уже приобретены.

В целом до конца 2030 года флот будет увеличен до 221 единицы.

В 2025 году предусмотрено открытие и возобновление 36 маршрутов.

"Всего в авиационную отрасль в рамках инвестиционных программ предполагается привлечь порядка $2,9 млрд. Средства планируется направить на реализацию крупных проектов, в частности по строительству новых аэропортов в туристических зонах – Катон-Карагае, Зайсане, Кендерли, а также Аркалыке, реконструкции 10 взлетно-посадочных полос, 10 терминалов, обновление парка спецтехники", - подчеркивает пресс-служба правительства.