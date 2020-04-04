В Казахстане установили предельные цены на продукты

В Казахстане введены предельные цены на социально значимые продовольственные товары.

Как передает Report со ссылкой на МИА «Казинформ», об этом сообщает пресс-служба Минторговли.

Министерства торговли, сельского хозяйства и национальной экономики подписали совместный приказ «О введении предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары» в период действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан.

С 4 апреля устанавливаются предельные цены на следующие товары: 1) мука пшеничная первого сорта, 2) хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), 3) рожки (весовые), 4) крупа гречневая (ядрица, весовая), 5) рис шлифованный (круглозерный, весовой), 6) говядина (лопаточно-грудная часть с костями), 7) яйцо куриное , (I категория), 8) масло подсолнечное, 9) соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»).

«Как показал анализ востребованности продовольственных товаров у казахстанцев за последний месяц, эти товары являются самыми приобретаемыми. И именно на них больше всего выросли цены с начала текущего года», - сообщает пресс-служба.

Цены установлены отдельно для каждого региона. Так, 1 кг хлеба из муки 1-го сорта в Нур-Султане может стоить максимум 150 тенге (0,34 доллара США), в Алматы – 146 тенге (0,33 доллара США), в Шымкенте – 146 тенге (0,33 доллара США). В регионах: Мангистауская область – 164 тенге (0,37 доллара США) за килограмм хлеба, Актюбинская область – 147 тенге (0,33 доллара США), Атырауская область – 164 тенге (0,37 доллара США), Акмолинская область – 160 тенге (0,36 доллара США), Костанайская область – 139 тенге (0,31 доллара США), Кызылординская область – 143 тенге (0,32 доллара США), ЗКО – 160 тенге (0,36 доллара США), ВКО – 150 тенге (0,34 доллара США), Павлодарская область – 161 тенге (0,36 доллара США), СКО – 120 тенге (0,27 доллара США), Алматинская область – 144 тенге (0,32 доллара США), Жамбылская область – 138 тенге (0,31 доллара США), Туркестанская область – 148 тенге (0,33 доллара США). В Карагандинской области предельные цены установлены в зависимости от населенных пунктов. Там стоимость 1 кг хлеба будет разниться: от 142 до 160 тенге (от 0,32 до 0,36 доллара США). Однако в одной булке хлеба (кирпич) – 550 грамм. Таким образом, стоимость булки хлеба (кирпичик) не будет превышать, например, в г. Нур-Султан – 82,5 тенге (0,19 доллара США), в Алматы и Шымкент – 80,3 тенге (0,18 доллара США).

Превышение размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары влечет наказание в виде штрафа в размере от 265 100 тенге (596,2 доллара США) до 530 200 тенге (1 192,3 доллара США). Министерством торговли и интеграции совместно с компанией BTS также разработана web-платформа «Товарная безопасность в период карантина» (www.dosmart.kz). Платформа позволяет мониторить цены на 19 социально значимые продовольственные товары в онлайн режиме и видеть сведения о количестве остатков данных товаров на складах в каждом регионе. Это позволяет обеспечить своевременный межрегиональный переток продовольствия.

Данные в платформу смогут вносить как местные исполнительные органы, так и производители, оптовые продавцы и ритейлеры. Кроме того, информацию о ценах в магазинах могут предоставлять также и обычные покупатели.