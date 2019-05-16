​В Казахстане стартовал XII Астанинский экономический форум

В столице Казахстана Нур-Султане стартовал XII Астанинский экономический форум (АЭФ) на тему "Вдохновляющий рост: люди, города, экономики".

Как сообщает Report, открыл форум первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Рассказывая о развитии Казахстана, Н.Назарбаев отметил, что страна входит в число 15 наиболее развитых стран мира.

В форуме принимают участие независимые эксперты, политики, бизнесмены и исследователи из 74 стран мира. Число зарегистрированных делегатов составляет 5 492.

В течение двухдневного форума 710 делегатов из 30 стран выступят на различные темы. Модераторами некоторых сессий будут известные журналисты Штефан Гробе из Euronews и Джон Дефтериос из CNN.

Среди иностранных гостей - директор Международного валютного фонда Кристин Лагард, заместитель премьер-министра Китая Хэн Чжэн, президент Армении Армен Саркисян, председатель совета директоров корпорации Nokia Ристо Сииласмаа, главный экономист Всемирного банка (2016-2018) Пол Майкл Ромер и другие.

Напомним, что в рамках Астанинского экономического форума (АЭФ), который проводится в 11-й раз, подписано более 300 меморандумов общей стоимостью 20 млрд долларов.