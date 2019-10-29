Токаев: В Казахстане необходимо отменить обязательную регистрацию иностранцев

В Казахстане для усиления инвестиционной и туристической привлекательности следует отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал президент республики Касым-Жомарт Токаев во вторник на совещании в Алматы, посвященном вопросам социально-экономического развития мегаполиса.

"Если мы действительно хотим усилить инвестиционную и туристическую привлекательность крупнейших городов и страны в целом, следует в кратчайшие сроки избавиться от такого анахронизма, как обязательная регистрация иностранцев в органах миграционной полиции", – сказал Токаев.

По его мнению, помимо неудобств для иностранных гостей обязательная регистрация является источником большой коррупции, что отрицательно сказывается на репутации страны. "Сам факт прохождения пограничного контроля – это и есть миграционная регистрация. (...) Правительству необходимо решить этот вопрос до нового года", – отметил он.