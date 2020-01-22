Казахстан изменил миграционный режим для иностранцев

В Казахстане отменена ответственность за пребывание без регистрации. Ожидается, что изменения в разы снизят количество оштрафованных и выдворенных за нарушение законодательства.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщается на сайте НПП РК «Атамекен».

Сейчас иностранец может находиться в Казахстане 90 дней, то есть трижды въехать на срок 30 дней.

Подготовить памятку из вопросов и ответов по нововведениям в миграционном законодательстве договорились Комитет миграционной полиции МВД РК, Комитет национальной безопасности РК и НПП «Атамекен».

«Несмотря на изменения, ответственность за уведомление уполномоченных органов о пребывающих иностранцах по-прежнему лежит на принимающих лицах. У рынка есть тактические вопросы по механизму, как это все будет реализовываться. Все вопросы рынка будут направлены в адрес КНБ и МВД», – сказала заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.

Отметим, что уведомительный порядок для принимающей стороны работает с 2017 года. Есть два способа направить уведомление в миграционную службу: в письменном виде в адрес органов миграционной службы, через электронное правительство на визово-миграционный портал.

«Если пребывание иностранца превысит 30 суток, необходимо оформление разрешения на временное проживание, которое оформляется также принимающим лицом. В случае если это трудовой мигрант, разрешение оформляется на срок трудового договора. Если частный визит – до 60 дней. В целом срок, на который оформляется разрешение, зависит от целей пребывания, но не должен превышать 1 года», – пояснил в докладе и. о. председателя комитета миграционной службы Сабыржан Сейтжанов.

Открытым остался вопрос, кто конкретно отвечает за направление уведомления – приглашающее (турфирма) или принимающее (место размещения) лицо. Законодательно уведомлять обязаны обе стороны. «Но, если туриста пригласила турфирма, а по приезде он живет в гостинице, то спрос за уведомление будет с гостиницы. Данная двоякая норма также нуждается в дополнительной проработке», – пояснил Сейтжанов.

Ранее гостиницы были против предоставления услуг уведомления и регистрации иностранцев. А те, кто предоставлял услуги, взимали дополнительную плату, так как процесс отнимал время. Особенно нагрузка ощущается в крупных отелях, где в день может заехать до 100 постояльцев. «Можно ли в рамках визово-миграционного портала обеспечить возможность отправки уведомлений не индивидуально на каждого туриста, а одним файлом, на группу, как это делается на бумажном носителе?» - интересовалась президент Евразийской ассоциации туризма Рысты Карабаева.

Решением, по мнению госоргана, станет программа «E-Hotel», внедряемая АО «НК «Kazakh Tourism» совместно с КНБ РК. Если отели повсеместно начнут пользоваться программой, уведомление при въезде иностранца будет уходить в миграционную службу автоматически. Пока бизнесу рекомендовали направить предложение в министерство цифрового развития и в АО «НИТ». Предприниматель Канат Елеусизов поинтересовался, должен ли каждый владелец гостиницы, хостела или квартиры уведомлять миграционные службы в случае смены иностранцем места жительства в установленный 30-дневный срок. «Если туристы приехали на своих автомобилях, так называемый, караванинг, и не проживают в местах размещения, кто должен уведомлять о них? Также вопрос по кемпингам. И еще есть ли обратная связь, когда направляется электронное уведомление, например, справка о получении этого уведомления?» – задал вопрос Канат Елеусизов.

По новым правилам при каждой смене места проживания принимающее лицо (гостиницы, хостелы, арендные квартиры, лечебно-профилактические учреждения, физические лица и т. д.) в течение трех рабочих дней должно уведомить о пребывании иностранца. В случае, если нет возможности подать уведомление через интернет, его необходимо направить почтой. Непонятным остается порядок оформления туристов из СНГ, которые путешествуют по внутренним паспортам, заполненным на кириллице. В данном случае сотрудники КНБ рекомендовали направлять уведомление в письменном виде, уточнив, что проблема прорабатывается МВД и КНБ.

В свою очередь Юлия Якупбаева акцентировала внимание на главном вопросе: как в случае нарушений будут выплачиваться штрафы и на какие реквизиты отправлять средства. Не будет ли очередей при прохождении границы. И перестанут ли туристов снимать с рейсов в ожидании решения суда. «В аэропортах оплатить штраф можно через терминал. При этом у иностранца есть возможность не оплачивать штраф сразу, а оплатить в течение 30 дней, например, в случаях, если в пропускных пунктах нет терминала. Специальная квитанция с соответствующими реквизитами выдается туристу на руки. Если иностранец оплачивает штраф на месте, специальный сотрудник погранслужбы сопровождает его к терминалу и оказывает содействие в проведении данной процедуры. При этом очередь и неудобства для других иностранцев, проходящих границу, не должны создаваться. Это является нарушением порядка прохождения границы, и о таких случаях необходимо предоставлять информацию в КНБ. Для этого во всех пунктах пропуска имеется соответствующая информация, в том числе номера WhatsApp, куда можно направлять фото, видео и аудиоматериалы», – рассказали представители КНБ. Резюмируя,

Юлия Якупбаева попросила активно направлять все имеющиеся вопросы в адрес НПП «Атамекен» для дальнейшей проработки и получения ответов.