В Казахстане могут ввести запрет на продажу земли иностранцам

В мажилис уже направлен соответствующий законопроект

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил в мажилис законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

«Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом», – написал глава государства.

Как сообщалось ранее, в Казахстане хотят запретить продавать иностранцам и зарубежным компаниям земли сельхозназначения. Это касается и юридических лиц с с долей иностранного участия.



