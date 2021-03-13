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В Казахстане могут ввести запрет на продажу земли иностранцам

В Казахстане могут ввести запрет на продажу земли иностранцам В мажилис уже направлен соответствующий законопроект
Бизнес
13 марта 2021 г. 11:37
В Казахстане могут ввести запрет на продажу земли иностранцам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил в мажилис законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

«Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом», – написал глава государства.

Как сообщалось ранее, в Казахстане хотят запретить продавать иностранцам и зарубежным компаниям земли сельхозназначения. Это касается и юридических лиц с с долей иностранного участия.


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