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В Казахстане иностранцам запретят покупать землю

В Казахстане иностранцам запретят покупать землю В 2021 году завершится мораторий на отдельные нормы Земельного кодекса
Бизнес
10 июля 2020 г. 11:56
В Казахстане иностранцам запретят покупать землю

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что иностранцам запретят покупать землю в стране.

Как передает Report, об этом пишет NewTimes.kz.

«В 2021 году завершится мораторий на отдельные нормы Земельного кодекса... Основные проблемы определены. Земля иностранцам не продается. К этому вопросу больше не вернемся», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Президент подчеркнул необходимость осваивать землю. По его словам, после инвентаризации 12,8 млн га неосвоенных земель 7 млн га вернулись государству.

Токаев также отметил значимость экологии. Он заявил, что в стране ежегодно образуются пять млн тонн твердых бытовых отходов, при этом доля их переработки составляет всего 15%. По словам главы государства, этого недостаточно.

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