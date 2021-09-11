О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Карабахе может состояться бизнес-форум с участием бизнесменов из тюркоязычных стран

В Карабахе может состояться бизнес-форум с участием бизнесменов из тюркоязычных стран "Мы были в Азербайджане 2 ноября минувшего года, когда продолжалась вторая Карабахская война. Мы - Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан провели бизнес-форум в поддержку Азербайджана".
Бизнес
11 сентября 2021 г. 17:03
В Карабахе может состояться бизнес-форум с участием бизнесменов из тюркоязычных стран

"Мы были в Азербайджане 2 ноября минувшего года, когда продолжалась вторая Карабахская война. Мы - Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан провели бизнес-форум в поддержку Азербайджана".

Как передает Report, об этом журналистам заявил находящийся в Агдаме с визитом генсек турецкой торгово-промышленной палаты Адем Кула.

"Турецкая торгово-промышленная палата создана объединением торгово-промышленных палат 6 государств. В преддверии ноябрьского мероприятия президент Ильхам Алиев принял председателей палат. Вчера мы провели бизнес-форум, посвященный Карабаху. В нем приняли участие более 125 бизнесменов из 6 государств, информацию о проектах, которые будут реализованы в Карабахе, они получили из первых рук – Фонда возрождения Карабаха, от министра Микаила Джаббарова. Сегодня мы посетили это прекрасное место. По возвращении домой мы первым делом пригласим сюда бизнесменов, инвесторов, промышленников. Если правительство Азербайджана посчитает уместным, мы проведем в Карабахе бизнес-форум с участием 6 государств", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Business forum may be held in Karabakh with Turkic-speaking businessmen
Версия на азербайджанском языке Türkdilli iş adamlarının iştirakı ilə Qarabağda biznes-forum keçirilə bilər

Самое важное

В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
10 сентября 2021 г. 18:06
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
10 сентября 2021 г. 16:09
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
10 сентября 2021 г. 12:44
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
10 сентября 2021 г. 11:40
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?
Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?
9 сентября 2021 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi