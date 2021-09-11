В Карабахе может состояться бизнес-форум с участием бизнесменов из тюркоязычных стран

"Мы были в Азербайджане 2 ноября минувшего года, когда продолжалась вторая Карабахская война. Мы - Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан провели бизнес-форум в поддержку Азербайджана".

"Мы были в Азербайджане 2 ноября минувшего года, когда продолжалась вторая Карабахская война. Мы - Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан провели бизнес-форум в поддержку Азербайджана".

Как передает Report, об этом журналистам заявил находящийся в Агдаме с визитом генсек турецкой торгово-промышленной палаты Адем Кула.

"Турецкая торгово-промышленная палата создана объединением торгово-промышленных палат 6 государств. В преддверии ноябрьского мероприятия президент Ильхам Алиев принял председателей палат. Вчера мы провели бизнес-форум, посвященный Карабаху. В нем приняли участие более 125 бизнесменов из 6 государств, информацию о проектах, которые будут реализованы в Карабахе, они получили из первых рук – Фонда возрождения Карабаха, от министра Микаила Джаббарова. Сегодня мы посетили это прекрасное место. По возвращении домой мы первым делом пригласим сюда бизнесменов, инвесторов, промышленников. Если правительство Азербайджана посчитает уместным, мы проведем в Карабахе бизнес-форум с участием 6 государств", - отметил он.