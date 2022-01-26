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В Карабахе могут реализовать очередную инновацию

В Карабахе могут реализовать очередную инновацию Благодаря реализации инновационных и умных проектов по восстановлению разрушенной в период оккупации инфраструктуры Азербайджана, Карабах в целом имеет большой потенциал для превращения в центр цифровой трансформации и инновационный хаб. Центр анализа эко
Бизнес
26 января 2022 г. 11:39
В Карабахе могут реализовать очередную инновацию

Благодаря реализации инновационных и умных проектов по восстановлению разрушенной в период оккупации инфраструктуры Азербайджана, Карабах в целом имеет большой потенциал для превращения в центр цифровой трансформации и инновационный хаб. Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана заинтересован в налаживании взаимного сотрудничества в рамках инициативы Евросоюза "Горизонт 2020" (рамочная программа ЕС по научным исследованиям и инновациям - ред.).

Как передает Report со ссылкой на Центр, об этом на встрече с делегацией проекта сказал исполнительный директор Центра Вусал Гасымлы.

На встрече присутствовали директор лаборатории ITHACA, соучредитель MetaMind Innovations P.C., профессор Университета Западной Македонии Саригианнидис Панагиотис, проректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Рафик Джамалов и приглашенный профессор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, специалист по HPC Эхсан Мусеви.

В.Гасымлы рассказал о национальных приоритетах в социально-экономическом развитии Азербайджана до 2030 года, инновационной политике, деятельности флагманских проектов Центра - azexport.az и портала цифровой торговли. Он отметил, что Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы, а также обладает большим потенциалом превратиться в регионе в инновационный хаб, а на освобожденных территориях началось успешное сотрудничество с Евросоюзом в рамках проектов "умного села".

Саригианнидис Панагиотис отметил высокий уровень развития науки в промышленной сфере в Азербайджане.

По его словам, Азербайджан - желанный партнер для сотрудничества в рамках "Горизонт 2020" и имеет большой потенциал для создания цифрового центра в Карабахе, внедрения проекта современного города и создания инновационных учебных центров в стране, европейские университеты заинтересованы в этом сотрудничестве.

На встрече были обсуждены возможные сферы сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, достигнуты договоренности о планах будущей совместной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda daha bir innovativ təşəbbüs reallaşdırıla bilər

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