В Карабахе и Восточном Зангезуре в прошлом году создано 9 крупных субъектов предпринимательства

В 2024 году на освобожденных территориях Азербайджана создано 9 новых крупных субъектов предпринимательства.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Напомним, что в 2023 году на данных территориях не было создано ни одного нового крупного субъекта предпринимательства.
По состоянию на конец прошлого года из действующих в стране 212 705 коммерческих организаций 0,4% или 868 являлись субъектами крупного предпринимательства, что на 89 единиц или 11,4% больше, чем на конец 2023 года.
В этот же период 76,5% субъектов крупного предпринимательства (664) действовали в Баку (на 7,8% больше, чем в предыдущем году).
В Карабахском экономическом районе действовало 11 крупных субъектов предпринимательства (на 83,3% больше, чем годом ранее), а в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 5 (в 5 раз больше).