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В Карабахе и Восточном Зангезуре в прошлом году создано 9 крупных субъектов предпринимательства

В Карабахе и Восточном Зангезуре в прошлом году создано 9 крупных субъектов предпринимательства В 2024 году на освобожденных территориях Азербайджана создано 9 новых крупных субъектов предпринимательства.
Бизнес
19 февраля 2025 г. 16:53
В Карабахе и Восточном Зангезуре в прошлом году создано 9 крупных субъектов предпринимательства

В 2024 году на освобожденных территориях Азербайджана создано 9 новых крупных субъектов предпринимательства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Напомним, что в 2023 году на данных территориях не было создано ни одного нового крупного субъекта предпринимательства.

По состоянию на конец прошлого года из действующих в стране 212 705 коммерческих организаций 0,4% или 868 являлись субъектами крупного предпринимательства, что на 89 единиц или 11,4% больше, чем на конец 2023 года.

В этот же период 76,5% субъектов крупного предпринимательства (664) действовали в Баку (на 7,8% больше, чем в предыдущем году).

В Карабахском экономическом районе действовало 11 крупных субъектов предпринимательства (на 83,3% больше, чем годом ранее), а в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 5 (в 5 раз больше).

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Версия на английском языке Nine large business entities created in Karabakh and East Zangazur last year
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ötən il 9 yeni iri sahibkarlıq subyekti yaradılıb

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