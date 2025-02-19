В Карабахе и Восточном Зангезуре увеличилось число микропредприятий

На освобожденных территориях Азербайджана в 2024 году зарегистрировано 432 новых микропредприятия, что на 78,5% больше, чем в 2023 году.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомитета по статистике, на конец года 83,7% (178 061) всех коммерческих организаций страны (212 705) составляли микробизнесы, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

В отчетном периоде в Карабахском экономическом районе количество микропредприятий выросло на 7,3%, до 3 984, а в Восточном Зангезуре – на 22,3%, составив 882.