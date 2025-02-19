О нас

В Карабахе и Восточном Зангезуре увеличилось число микропредприятий

В Карабахе и Восточном Зангезуре увеличилось число микропредприятий
Бизнес
19 февраля 2025 г. 13:54
В Карабахе и Восточном Зангезуре увеличилось число микропредприятий

На освобожденных территориях Азербайджана в 2024 году зарегистрировано 432 новых микропредприятия, что на 78,5% больше, чем в 2023 году.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомитета по статистике, на конец года 83,7% (178 061) всех коммерческих организаций страны (212 705) составляли микробизнесы, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

В отчетном периоде в Карабахском экономическом районе количество микропредприятий выросло на 7,3%, до 3 984, а в Восточном Зангезуре – на 22,3%, составив 882.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni mikro sahibkarlıq subyektlərinin sayı kəskin artıb

Самое важное

Ильхам Алиев встретился с жителями села Баллыджа в Ходжалы
ФотоИльхам Алиев встретился с жителями села Баллыджа в Ходжалы
19 февраля 2025 г. 11:57
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди
19 февраля 2025 г. 11:15
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
19 февраля 2025 г. 08:10
Ильхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета
ФотоИльхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета
18 февраля 2025 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi