В каком состоянии рынок автопроката в Азербайджане?

Состояние рынка проката автомобилей в Азербайджане отнюдь не удовлетворительное. Report побеседовал с бизнесменами, работающими в этой сфере. Представители компаний, сдающих в аренду автомобили в Баку, отметили, что машину можно взять на прокат не более

Состояние рынка проката автомобилей в Азербайджане отнюдь не удовлетворительное. Об этом стало известно Report после беседы с бизнесменами, работающими в этой сфере. Представители компаний, сдающих в аренду автомобили в Баку, отметили, что машину можно взять на прокат не более чем на два дня. Оказалось, что в нашей стране не сдают автомобили в аренду на день.

Взять машину на прокат не так уж и сложно. Для этого понадобятся удостоверение личности и водительские права. Некоторые компании проверяют дату выдачи водительских прав. Так, права должны быть получены не менее 3 лет назад.

Что касается цен, то этот критерий варьируется в зависимости от марки автомобиля. Чтобы взять машину на прокат, нужно внести депозит, минимальная сумма которого составляет 150 манат. Стоимость аренды наиболее бюджетного автомобиля начинается от 40 манат. Самыми дорогими по арендной плате являются автомобили Range Rover и Gelandewagen. Аренда Range Rover за день обойдется в 500 манат, а Gelandewagen - 400 манат. В этом случае в качестве депозита требуется 180 манат.

Что будет, если совершить ДТП на взятой в аренду машине?

Все сдаваемые в аренду автомобили застрахованы КАСКО-страхованием. В случае ДТП ставят в известность компанию-страховщика и после оценки ущерба производится выплата. По мнению экономиста Натига Джафарли, рынок автопроката зависит от развития туристического сектора:

"Рынок аренды автомобилей в Азербайджане больше связан с туристическим сектором. Пока сложно предсказать, когда возродится туристический сектор. Открытие сухопутных границ, авиасообщения, железных дорог благотворно отразится на рынке аренды автомобилей. Все зависит от спроса. Спрос на прокат автомобилей на отечественном рынке очень мал. Это вид услуг, рассчитанный в большей степени на иностранных туристов”.

По мнению эксперта, повышение стоимости автопроката в целях компенсации прошлогодних убытков может обернуться еще большими потерями:

"Чем больше спрос, тем выше конкуренция. В настоящее время спрос, увы, невелик. Если бизнесмены взвинтят цены, то спрос упадет еще ниже, поэтому нужно найти золотую середину”.

Добавим, что на рынке автопроката в Азербайджане предпочтение отдается таким моделям как “Hyundai Elantra”, “Kia Optima”, “Toyota Camry” и “Hyundai Accent”.