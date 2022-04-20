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В какой степени рынок растительного масла в Азербайджане зависит от импорта?

В какой степени рынок растительного масла в Азербайджане зависит от импорта? В настоящее время наблюдается рост цен на растительное масло не только в Азербайджане, но и во всем мире. В нашей стране в качестве одной из причин указываются негативные последствия, вызванные российско-украинским конфликтом.
Бизнес
20 апреля 2022 г. 10:15
В какой степени рынок растительного масла в Азербайджане зависит от импорта?

В настоящее время наблюдается рост цен на растительное масло не только в Азербайджане, но и во всем мире. В нашей стране в качестве одной из причин указываются негативные последствия, вызванные российско-украинским конфликтом.

Так, за первые два месяца этого года Азербайджан закупил за рубежом 8 030 тонн подсолнечного масла на сумму 11,12 млн долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, это на 16,4% меньше в стоимостном выражении и на 28,6% – в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из России завезено 7 812 тонн на сумму 10,76 млн долларов США, из Турции - 133,78 тонны на 252,31 тыс. долларов США, из Украины - 77,15 тонны на 139,84 тыс. долларов США, из Италии - 5,86 тонны на 14,1 тыс, из Беларуси - 1,3 тонны на 2,81 тыс., из Германии - 0,03 тонны на 0,09 тыс. долларов США.

В Азербайджане наблюдается снижение производства растительных масел. Так, за январь-март текущего года в стране произведено 12 979,6 тонн растительных масел. Это на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021 году из-за рубежа было импортировано 74 тысячи тонн подсолнечного и кукурузного масел, при том, что в стране произведено 52,4 тысячи тонн. В настоящее время наблюдается повышение спроса на подсолнечное масло на внутреннем рынке и рост цен. В ходе проведенного нами исследования сложившейся ситуации выяснилось, что одной из причин роста цен являются низкие объемы местного производства.

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов рассказал Report, что на мировом рынке есть очень серьезные проблемы с ценами: "Российско-украинская война, санкции создали очень серьезные проблемы как в самой Европе, так и в России, в Украине. Мы также импортируем достаточно продукции из этих стран. Помимо масел, подорожали многие другие продукты. Предпринимаются меры против роста цен, но есть вопросы, не зависящие от правительства, государства”.

Депутат также затронул вопросы производства растительных масел в Азербайджане: "У нас нет серьезного объема производства. В сельском хозяйстве необходимо предпринимать определенные шаги в этом направлении, так как на продукцию есть спрос, поэтому приходится импортировать. К сожалению, в этом секторе есть определенные проблемы”.

Экономист-эксперт Эльданиз Амиров отметил, что растительные масла входят в перечень продуктов, наиболее подверженных влиянию инфляции: “Даже в годы, когда средняя инфляция составляла 5%, мы наблюдали рост цен на растительные масла на 15-20%. Причина в зависимости от импорта, низком отечественном производстве и росте цен в странах, откуда ввозится продукция. Каждая страна устанавливает запреты на экспорт различных продуктов питания для поддержания собственной продовольственной безопасности. В последнее время в Турции действует такой запрет на экспорт масла, что влияет на цену продукта на мировом рынке. В то же время, на Россию и Украину приходится более 20% мирового производства кукурузы, что также провоцирует рост цен из-за серьезных сбоев в производственной цепочке и значительного сокращения объемов производства в результате конфликта”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda duru yağ bazarı idxaldan nə dərəcədə asılıdır?

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