В каких сферах выросли цены в последний год решениями Тарифного совета? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Тарифный (ценовой) совет за последний год принял решения о повышении цен в нескольких сферах.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию секретариата Тарифного (ценового) совета, с июля 2016 года и по сей день Совет в основном регулировал соответствующие тарифы на электроэнергию, природный газ и бензин.

14 июля прошлого года в Азербайджане вырос тариф на продажу электроэнергии оптом и в розницу. На заседании совета было принято решение о регулировании тарифов на электроэнергию внутри страны. По решению, оптовый тариф на 1 киловатт-час электроэнергии был определен в размере 4,3 гяпиков, тариф на розничную продажу – 7 гяпиков. Тут отметим, что до того тариф на розничную продажу составлял 6 гяпиков.

За заседании Тарифного совета 28 ноября 2016 года были рассмотрены продажные тарифы природного газа, электроэнергии, печного мазута, топлива для реактивных двигателей и осуществлена соответствующая тарифная регулировка.

Отметим, что тариф на розничную продажу природного газа потребителям из категории населения, потребляющего в год до 1500 кубометров, остался неизменным в размере 10 гяпиков за 1 кубометр, для части с годовым потреблением более 1500 кубометров был определен в размере 20 гяпиков.

Для предотвращения резкого роста на электроэнергию, в производстве которого важна роль природного газа, по решению совета, тариф на природный газ для производящих электроэнергию предприятий был установлен в размере 120 манатов за 1000 кубометров, для потребителей вне категории населения – 200 манатов. Этим тариф на природный газ для потребителей из категории населения был применен с 1 января 2017 года, вне категории населения – с 1 декабря 2016 года.

Изменение тарифов на природный газ вызвало необходимость пересмотреть тарифы на электроэнергию. Так, тариф на оптовую продажу электроэнергии за 1 киловатт-час был утвержден в размере 5,7 гяпиков, тариф на розничную продажу, согласно социальной политике, для потребителей из категории населения, потребляющих в месяц до 250 киловатт-час электроэнергии, остался неизменным в размере 7 гяпиков, для части, потребляющей в месяц больше 250 киловатт-час – утвердился в размере 11 гяпиков. На самом деле, для населения, потребляющего в месяц свыше 250 киловатт-час, цена на электроэнергию возросла. Другими словам, жители, потребляющие в течение месяца более 250 киловатт-час электроэнергии, будут платить за нее (после превышения нормы) не 7 гяпиков, а 11 гяпиков.

Кроме того, для объектов химической, алюминиевой промышленности, сталелитейных предприятий, непосредственно снабжаемых электроэнергией 35 и 110-киловольтными линиями, с потреблением не менее 5 млн. кВт-часов в месяц на производственные цели ночной и дневной тарифы установлены в размере 2,8 гяпиков и 5,8 гяпиков за киловатт-час соответственно.

Наряду с этим для стимулирования производства электроэнергии из альтернативных и восстанавливаемых источников, а также экономии природного газа закупочная цена с малых частных гидроэлектростанций была утверждена в размере 5 гяпиков за киловатт-час, с ветряных электростанций – 5,5 гяпиков за киловатт-час, восстанавливаемых источников – 5,7 гяппиков за киловатт-час.

На очередном заседании Совета 14 июля было принято еще одно решение о повышении цен. На заседании рассмотрели розничную продажную цену на автомобильный бензин марки Ai-92. На заседании Тарифного (ценового) совета продажная цена на 1 литр автомобильного бензина марки Ai-92 была утверждена в размере 90 гяпиков. Отметим, что решение вступает в силу с сегодняшнего дня.