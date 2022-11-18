В какие отрасли могут инвестировать государственные социальные фонды?

В Азербайджане предлагается участие государственных социальных фондов - Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения (ГФСЗ) и Фонда страхования от безработицы (ФСоБ) в инвестиционных проектах с целью превра

В Азербайджане предлагается участие государственных социальных фондов - Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения (ГФСЗ) и Фонда страхования от безработицы в инвестиционных проектах с целью превращения свободных средств в управляемый капитал, расширения финансовых возможностей.

С этими предложениями на прошедшем накануне пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Муса Гулиев.

В какие отрасли могут инвестировать упомянутые фонды? Report обсудил этот вопрос с экспертами.

Экономист-эксперт Халид Керимли заявил, что в развитых странах государственные фонды в основном инвестируют в акции и облигации компаний, имеющих инвестиционный рейтинг, в то время как в Азербайджане таких компаний нет: "Поэтому социальные фонды могут направлять свои ресурсы в государственные ценные бумаги. Тем не менее можно инвестировать в определенные проекты, гарантом которых выступает государство. Это могут быть такие проекты, как Южный газовый коридор, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс. Государство все равно привлекает ресурсы для этих проектов. Деньги также можно вкладывать в проекты, в которых участвуют или выступают гарантами Всемирный банк, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития".

Председатель Общественного объединения "Содействие экономическим и социальным исследованиям" Эюб Керимли считает, что наиболее благоприятным вариантом для инвестирования социальных фондов в Азербайджане могут стать инвестиционные проекты Государственной нефтяной компании (SOCAR): "Рыночные отношения, рынок ценных бумаг у нас не сформированы полностью, имеется мало опыта в этой области. Поэтому наиболее важным и стабильным направлением для этих ресурсов являются проекты SOCAR. В будущем у нас также будут широкие возможности для деятельности на освобожденных от оккупации территориях. Была принята государственная программа, предусматривающая реализацию на этих территориях широких инвестиционных проектов. В этих инвестиционных программах под гарантии государства могут использоваться средства ГФСЗ или ФСоБ. Лучше эти средства направить и на развитие ненефтяного сектора. Но пока в Азербайджане нет такой стабильной отрасли, чтобы в будущем в нее были сделаны эти вложения”.