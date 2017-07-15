В июне цены на легковые автомобили Азербайджана остались стабильными

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Средняя месячная цена на легковые автомобили в Азербайджане в июне осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем. В июне этого года средняя цена на 1 легковой автомобиль составила 32 073,66 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно индексу потребительских товаров, в январе подорожание на легковые автомобили составило 0,8%, в феврале – 0,6%, в марте цена оставалась стабильной, а в апреле вновь подорожала на 1,6%.