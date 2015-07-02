​В Испании семьи насильно выселяются из своих домов

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Из-за неуплаты долга ежедневно 95 семей в Испании насильно выселяются из своих домов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, хотя наблюдающийся в странах Евросоюза финансовый кризис стал стихать, люди по-прежнему испытывают материальные трудности.

Случаи конфискации имущества должников в основном встречаются в Испании.

Каждый из трех освобожденных в странах Евросоюза домов приходится на долю Испании. В настоящее время в стране пустуют 3.4 млн. домов. Ежедневно своего крова лишаются 95 семей.

По испанским законам, несмотря на выселение, семьи вынуждены оплачивать кредит. Организация Международная амнистия выступила с критикой в адрес Испании. Что же касается испанцев, они отмечают, что эти дома находятся в туристическом регионе и зачастую пустуют в связи с сезонным фактором.