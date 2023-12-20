В Испании проходит выставка азербайджанских ковров

В выставочном зале королевской ковровой фабрики Испании открылась выставка азербайджанских ковров "Волшебные ковры".

В выставочном зале королевской ковровой фабрики Испании открылась выставка азербайджанских ковров "Волшебные ковры".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерхалча".

Выставка организована совместно посольством Азербайджана в Испании и "Азерхалча", при поддержке Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). Мероприятие также приурочено к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Посетители выставки, которая продлится до 19 января, смогут получить информацию о традициях и школах ковроткачества в Азербайджане.

Напомним, что в преддверии выставки между "Азерхалча" и королевской испанской фабрикой Испании было подписано соглашение о сотрудничестве.