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В Испании проходит выставка азербайджанских ковров

В Испании проходит выставка азербайджанских ковров В выставочном зале королевской ковровой фабрики Испании открылась выставка азербайджанских ковров "Волшебные ковры".
Бизнес
20 декабря 2023 г. 15:35
В Испании проходит выставка азербайджанских ковров

В выставочном зале королевской ковровой фабрики Испании открылась выставка азербайджанских ковров "Волшебные ковры".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерхалча".

Выставка организована совместно посольством Азербайджана в Испании и "Азерхалча", при поддержке Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). Мероприятие также приурочено к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Посетители выставки, которая продлится до 19 января, смогут получить информацию о традициях и школах ковроткачества в Азербайджане.

Напомним, что в преддверии выставки между "Азерхалча" и королевской испанской фабрикой Испании было подписано соглашение о сотрудничестве.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani carpets presented in Spain
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xalçaları İspaniyada təqdim edilib

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