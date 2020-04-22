В Исландии пострадавшим от кризиса выделят свыше 400 млн долларов

Власти Исландии вложат в экономику страны дополнительные 420 миллионов долларов США для помощи малому бизнесу, сфере инноваций и наиболее уязвимым группам населения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, этом говорится в сообщении правительства страны.

Финансовую помощь прежде всего получат компании, ведущие деятельность в сфере инноваций. В особенности повышенные инвестиции получат компании, занимающиеся научными исследованиями и разработками.Кроме того субсидии от правительства получат компании, вынужденные приостановить работу из-за ограничительных мер, в особенности это касается среднего и малого бизнеса, а также наиболее уязвимые слои населения, студенты и те, кто находится в поиске работы. Согласно сообщению, около 15 миллионов долларов США будет выделено на создание трех тысяч временных рабочих мест для студентов.По последним данным, в Исландии зарегистрировано 1 778 случаев заражения COVID-19, из них 1 417 выздоровели, 10 - скончались.