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    ​В Индии состоится мероприятие Make in India Week

    Для участия в мероприятии приглашены предприниматели и представители деловых кругов Азербайджана

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/13-18 февраля в индийском городе Мумбаи состоится мероприятие Make in India Week. Как сообщает Report со ссылкой на Azpromo, для участия в мероприятии приглашены предприниматели и представители деловых кругов Азербайджана.

    В то же время турецкая компания CNR Holding в 2016-2017 годах организует выставки, на которые также приглашаются азербайджанские предприниматели.

    Желающие принять участие в указанных мероприятиях могут обратиться в Azpromo для получения подробной информации. 

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