​В Индии состоится мероприятие Make in India Week

Баку. 21 января. REPORT.AZ/13-18 февраля в индийском городе Мумбаи состоится мероприятие Make in India Week. Как сообщает Report со ссылкой на Azpromo, для участия в мероприятии приглашены предприниматели и представители деловых кругов Азербайджана.

В то же время турецкая компания CNR Holding в 2016-2017 годах организует выставки, на которые также приглашаются азербайджанские предприниматели.

Желающие принять участие в указанных мероприятиях могут обратиться в Azpromo для получения подробной информации.