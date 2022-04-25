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В Ичеришехер проходит выставка-продажа KOB Fest

В Ичеришехер проходит выставка-продажа KOB Fest При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) в Ичеришехер начала свою работу выставка-ярмарка KOB Fest.
Бизнес
25 апреля 2022 г. 14:31
В Ичеришехер проходит выставка-продажа KOB Fest

При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) в Ичеришехер начала свою работу выставка-продажа KOB Fest.

Как сообщает Report, цель ярмарки - ознакомить широкую потребительскую аудиторию с продукцией и услугами микро и малых субъектов предпринимательства, продвигать местную продукцию и поддержать продажи.

На ярмарке, посвященной "Дню предпринимателя", представлены продукты питания и непродовольственные товары субъектов микро и малого предпринимательства, оказываемые ими услуги, ручная работа мастеров и творческих личностей, в общей сложности более 1 000 наименований продукции около 100 субъектов МСБ. На мероприятии также проводятся B2B-встречи между предпринимателями, предоставляются бизнес-услуги и др.

Выступившие на открытии фестиваля заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев и председатель правления KOBİA Орхан Мамедов отметили значимость KOB Fest в расширении возможностей в сфере продаж для микро и малого предпринимательства и продвижении местной продукции.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİçərişəhərdə "KOB Fest" sərgi-satış yarmarkası keçirilir

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