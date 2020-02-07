В Хачмазском Доме МСБ бизнесменам окажут услуги посредством "единого окна"

В Доме малого и среднего бизнеса при Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) в Хачмазе будут функционировать 25 окон.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель правления KOBIA Орхан Мамедов.

По его словам, в 15 из них услуги предпринимателям будут оказывать госорганы, а в 10 - частные компании.

"В частности, конкретная помощь коснется предпринимателей в сфере туризма и экспортеров-импортеров овощей и фруктов", - отметил Мамедов.

Он также отметил, что посредством "единого окна" предпринимателям будут оказывать услуги представители Государственного таможенного комитета, Агентства по продовольственной безопасности, Министерства сельского хозяйства и Государственного рекламного агентства.