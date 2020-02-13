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В Хачмазе создается Центр бизнес-инкубации

​В Хачмазе создается Центр бизнес-инкубации

В ближайшие дни в Центре развития малого и среднего бизнеса (МСБ) при Доме МСБ, начнет функционировать Центр бизнес-инкубации для молодежи и женщин. 

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана. 

Данный центр призван поддержать инициативы предпринимателей, создать новые возможности для бизнеса и занятости, расширить охват мер по господдержке предпринимателей в Губа-Хачмазском экономическом районе. Резидентам инкубатора будет оказано содействие в разработке бизнес-проектов, доступе к финансовым ресурсам и управлении финансами, предусматривается оказание менторских и иных услуг.

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