​В Хачмазе создается Центр бизнес-инкубации

В ближайшие дни в Центре развития малого и среднего бизнеса (МСБ) при Доме МСБ, начнет функционировать Центр бизнес-инкубации для молодежи и женщин.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

Данный центр призван поддержать инициативы предпринимателей, создать новые возможности для бизнеса и занятости, расширить охват мер по господдержке предпринимателей в Губа-Хачмазском экономическом районе. Резидентам инкубатора будет оказано содействие в разработке бизнес-проектов, доступе к финансовым ресурсам и управлении финансами, предусматривается оказание менторских и иных услуг.