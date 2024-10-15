В Хачмазе пройдет выставка-ярмарка KOB FEST

25-27 октября в Хачмазе пройдет выставка-ярмарка KOB FEST.

25-27 октября в Хачмазе пройдет выставка-ярмарка KOB FEST.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Минэкономики.

На ярмарке субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут представить свою продукцию и услуги широкой потребительской аудитории, увеличить возможности продаж и установить новые бизнес-связи.

Для участия в ярмарке МСП Хачмаза и близлежащих регионов могут подать заявку до 22 октября, заполнив соответствующую форму на сайте Агентства https://smb.gov.az/az/contact-form/exhibition-form/1

Плата за участие в ярмарке для микро- и малых предпринимателей не предусмотрена.