В Гёйгёле прошел третий Национальный фестиваль "Яйлаг"

В Гёйгёле прошел третий Национальный фестиваль "Яйлаг".

В Гёйгёле прошел третий Национальный фестиваль "Яйлаг".

Как сообщает корреспондент западного бюро Report, в рамках 3-дневного фестиваля в ханской степи в оригинальном стиле было создано этнопоселение "Яйлаг юрду", представлены площадь Джыдыр, сельскохозяйственный рынок, "Уголок ремесленничества", "Очаг Деде Горгуда" (сцена для выступлений), поле для скачек, "Очаг Ашуга Алескера", полевая кухня и другие тематические площадки.

Гости посмотрели выступления местных этнических музыкальных коллективов, были исполнены национальные танцы, народные песни, представлены сценки и театральные композиции, образцы культуры, национальная одежда, ремесла проживающих в Азербайджане малочисленных народов.

Отметим, что первый фестиваль прошел в 2019 году в Гядабейском районе, а второй в 2022 году - в Гёйгёльском.