25 августа 2025 г. 11:23
В Гёйгёле пройдёт II Фестиваль малины

30-31 августа в селе Кешкю Гёйгёльского района при поддержке Министерства сельского хозяйства пройдет II Фестиваль малины.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, фестиваль будет проходить с 10:00 до 21:00.

Целью организации фестиваля является повышение конкурентоспособности туристического сектора региона, поддержка развития агротуризма, демонстрация уникальных особенностей природы Гёйгёльского района, представление производимой здесь сельскохозяйственной продукции, а также содействие развитию экономики путем стимулирования производства малины.

Гости смогут посетить выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции, принять участие в различных дегустационных мероприятиях, наблюдать за мастер-классами, в том числе мастер-классом по рисованию малиной.

На территории также предусмотрена специальная зона для кемпинга.

Версия на английском языке Second raspberry festival to be held in Goygol
Версия на азербайджанском языке Göygöldə "II Moruq Festivalı" keçiriləcək

