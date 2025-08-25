В Гёйгёле пройдёт II Фестиваль малины

30-31 августа в селе Кешкю Гёйгёльского района при поддержке Министерства сельского хозяйства пройдет II Фестиваль малины.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, фестиваль будет проходить с 10:00 до 21:00.

Целью организации фестиваля является повышение конкурентоспособности туристического сектора региона, поддержка развития агротуризма, демонстрация уникальных особенностей природы Гёйгёльского района, представление производимой здесь сельскохозяйственной продукции, а также содействие развитию экономики путем стимулирования производства малины.

Гости смогут посетить выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции, принять участие в различных дегустационных мероприятиях, наблюдать за мастер-классами, в том числе мастер-классом по рисованию малиной.

На территории также предусмотрена специальная зона для кемпинга.