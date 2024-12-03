В Гёйчае проходит выставка-ярмарка KOB FEST

Сегодня в Гёйчайском районе начала работу выставка-ярмарка KOB FEST.

Сегодня в Гёйчайском районе начала работу выставка-ярмарка KOB FEST.

Как сообщает местное бюро Report, ярмарка, которая продлится до 5 декабря, организована Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

На ярмарке представлена сельскохозяйственная и промышленная продукция около 70 субъектов МСБ из Гёйчая и близлежащих городов и регионов.

В рамках KOB Fest также организованы культурно-развлекательная программа и мастер-классы.

Это девятое подобное мероприятие. Ранее выставки-ярмарки KOB Fest были организованы в Баку, Гёйгёле, Шеки, Гяндже, Масаллы, Нахчыване, Загатале и Хачмазе.