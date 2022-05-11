В Гяндже состоится выставка-ярмарка KOB Fest

13 мая Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики проведет выставку-ярмарку KOB Fest.

13 мая Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики проведет выставку-ярмарку KOB Fest.

Об этом Report сообщили в структуре.

По информации, на ярмарке будут представлены и выставлены на продажу продукты питания и непродовольственные товары, произведенные субъектами МСП города Гянджа и прилегающих районов, а также изделия ручной работы ремесленников и творческих личностей. В рамках "KOB Fest" также будут представлены услуги действующих в регионе МСП, проведены двусторонние встречи для расширения сотрудничества между предпринимателями, будут оказаны бизнес-услуги, организована культурно-развлекательная программа.

Целью проведения "KOB Fest" является поддержка продажи продукции, производимой субъектами МСП в Гяндже и прилегающих районах, продвижение местной продукции, а также расширение связей между производителями и поставщиками.

Выставка-ярмарка KOB Fest, которая пройдет в Гяндже на территории Ханского сада, будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.