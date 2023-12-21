В Гяндже откроется новая промышленная зона

В скором времени в Гяндже откроется новая промышленная зона.

В скором времени в Гяндже откроется новая промышленная зона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку, посвященном 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Турецкой Республики.

"Ежегодно мы фиксируем значительный профицит торгового баланса. Бюджетные доходы обеспечены в результате проводимой политики. Наша цель – диверсификация экономики, для этого страна обладает современным промышленным потенциалом. Для нас важен экспорт, значительная часть нашей продукции должна идти на экспорт. Промышленные зоны действуют и в Сумгайыте, и на освобожденных от оккупации территориях. В ближайшее время промышленная зона будет создана в Гяндже", - сказал министр.