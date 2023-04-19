В Гяндже до конца года заработает "Дом МСП"

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики строит в Гяндже "Дом МСП".

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики строит в Гяндже "Дом МСП".

Как передает западное бюро Report, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов ознакомился со строительством "Дома МСП".

Главе городской администрации сообщили, что в гянджинском "Доме МСП" общей площадью 2 183 кв. метров предпринимателям будут предоставляться около 150 услуг типа государство-бизнес (G2B) и около 100 услуг типа бизнес-бизнес (B2B).

Ожидается, что "Дом МСП" в Гяндже начнет работать в конце 2023 года.