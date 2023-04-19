О нас

В Гяндже до конца года заработает "Дом МСП"

В Гяндже до конца года заработает "Дом МСП" Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики строит в Гяндже "Дом МСП".
Бизнес
19 апреля 2023 г. 17:03
В Гяндже до конца года заработает Дом МСП

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики строит в Гяндже "Дом МСП".

Как передает западное бюро Report, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов ознакомился со строительством "Дома МСП".

Главе городской администрации сообщили, что в гянджинском "Доме МСП" общей площадью 2 183 кв. метров предпринимателям будут предоставляться около 150 услуг типа государство-бизнес (G2B) и около 100 услуг типа бизнес-бизнес (B2B).

Ожидается, что "Дом МСП" в Гяндже начнет работать в конце 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə ilin sonunadək "KOB evi" fəaliyyətə başlayacaq

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
14 апреля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi