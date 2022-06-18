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В Губе проходит выставка-ярмарка KOB Fest

В Губе проходит выставка-ярмарка KOB Fest Сегодня Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA) организовало в Губе выставку-ярмарку KOB Fest.
Бизнес
18 июня 2022 г. 14:22
В Губе проходит выставка-ярмарка KOB Fest

Сегодня Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA) организовало в Губе выставку-ярмарку KOB Fest.

Как сообщает северное бюро Report, на выставке предлагаются сельскохозяйственная продукция, мучные изделия, готовая пищевая продукция, различные промышленные изделия, текстиль, образцы ручной по более чем 1000 наименованиям более 70 микро и мелких предпринимателей из Губинского, Гусарского, Хачмазского, Сиязанского, Шабраньского и других районов. Наряду с товарами местного производства, на выставке также представлены услуги субъектов МСП в различных сферах.

В рамках KOB Fest также организована культурно-развлекательная программа.

Мероприятие организовано с целью поддержки продажи и продвижения местной продукции, производимой субъектами МСП этого региона, а также расширения связей между производителями и поставщиками.

В Губинском районе это уже шестая выставка-ярмарка KOB Fest, организованная KOBİA. Мероприятие продлится до 20:00. Ранее ярмарки KOB Fest были организованы в Баку, Шамкире, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, где свою продукцию и услуги представили более 300 субъектов микро и мелкого предпринимательства.

Очередной KOB Fest состоится 7 июня в Шеки.

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Версия на азербайджанском языке Фото"KOB Fest" sərgi-satış yarmarkası bu dəfə Qubada keçirilir

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