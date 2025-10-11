В Губе поврежденные ливнями сады вынудили фермеров сдавать яблоки по 6-7 гяп. за кг

Проливные дожди нанесли ущерб яблоневым садам в Губинском районе, в результате чего фермеры вынуждены продавать урожай по 6–7 гяпиков за килограмм перерабатывающим предприятиям.

Как сообщает северное бюро Report, выращивание яблок считается одним из основных видов сельскохозяйственной деятельности в районе.

Из-за затяжных осадков сбор урожая в садах значительно замедлился, а часть плодов пострадала - на яблоках появились пятна, из-за которых снизился спрос на утративший качество продукт.

Однако в Губинском государственном центре аграрного развития заявили, что ухудшение качества продукции не связано с обильными осадками.

"Появление пятен связано не с дождями, а с недостаточным уходом за садами и несвоевременной обработкой деревьев. Поэтому говорить о влияние природных явлений нет основания", - заявил корреспонденту агентства завотделом Центра Тарверди Исмаилов.

Отметим, что в этом году площадь яблоневых садов в Губинском районе сократилась с более чем 7 тыс. до 6,2 тыс. гектаров. Фермеры все чаще заменяют яблони черешней и другими плодовыми культурами.