В Губе открылся филиал супермаркета Megastore площадью 5 000 кв.м

Сеть магазинов Megastore, отличающаяся обслуживанием на высоком уровне и приемлемыми ценами, открыла свой очередной филиал в городе Губе.

Сеть магазинов Megastore, отличающаяся обслуживанием на высоком уровне и приемлемыми ценами, открыла свой очередной филиал в городе Губе.

В открытии магазина, которое состоялось 15 июня, принял участие глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, а также руководство компании. В своем выступлении глава ИВ оценил этот день как экономическое событие года в районе и поблагодарил руководство компании. В губинском филиале Megastore площадью 5 000 кв.м будет осуществляться реализация более 50 000 наименований продукции. В нем также будут работать более 250 местных жителей, что является вкладом в обеспечение занятости в районе.

На церемонии открытия руководители компании Эшгин Исмайылли и Туран Озбагджеджи, являющиеся главными лидерами в секторе розничной торговли, также проинформировали общественность о новом филиале и будущих проектах.

Отметим, что губинский филиал Megastore стал 80-м в сети супермаркетов, объединяющей бренды Grandmart, Bolmart, Megastore и Baqqal.