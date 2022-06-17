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В Губе открылся филиал супермаркета Megastore площадью 5 000 кв.м

В Губе открылся филиал супермаркета Megastore площадью 5 000 кв.м Сеть магазинов Megastore, отличающаяся обслуживанием на высоком уровне и приемлемыми ценами, открыла свой очередной филиал в городе Губе.
Бизнес
17 июня 2022 г. 17:39
В Губе открылся филиал супермаркета Megastore площадью 5 000 кв.м

Сеть магазинов Megastore, отличающаяся обслуживанием на высоком уровне и приемлемыми ценами, открыла свой очередной филиал в городе Губе.

В открытии магазина, которое состоялось 15 июня, принял участие глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, а также руководство компании. В своем выступлении глава ИВ оценил этот день как экономическое событие года в районе и поблагодарил руководство компании. В губинском филиале Megastore площадью 5 000 кв.м будет осуществляться реализация более 50 000 наименований продукции. В нем также будут работать более 250 местных жителей, что является вкладом в обеспечение занятости в районе.

На церемонии открытия руководители компании Эшгин Исмайылли и Туран Озбагджеджи, являющиеся главными лидерами в секторе розничной торговли, также проинформировали общественность о новом филиале и будущих проектах.

Отметим, что губинский филиал Megastore стал 80-м в сети супермаркетов, объединяющей бренды Grandmart, Bolmart, Megastore и Baqqal.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Megastore” supermarket 5 000 kvadratmetrlik filialla Qubada

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