Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В ГУАМ обсудили возможности создания общего рынка. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ГУАМ, данный вопрос обсужден в ходе 14-го заседания рабочей группы по экономике и торговле в секретариате организации в Киеве. Встреча состоялась под председательством грузинской стороны при участии представителей соответствующих ведомств, посольств государств-членов ГУАМ.

Участники заседания обсудили также проекты протокола о Правилах определения страны происхождения товаров к Соглашению о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУАМ и Протокола об утверждении Порядка создания и деятельности Рабочего органа, координирующего действия Сторон Соглашения о зоне свободной торговли между государствами-участниками ГУАМ от 20 июля 2002 года.

Следующее заседание Рабочей группы будет проведено во второй половине 2015 года.