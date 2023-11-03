В ГТК назвали причины задержек на таможенном посту ”Сядяряк"

Причиной относительной загруженности таможенного поста “Сядяряк” на границе Азербайджана с Турцией является рост числа грузовых транспортных средств, следующих из Ирана в Турцию транзитом через нашу страну.

Причиной относительной загруженности таможенного поста “Сядяряк” на границе Азербайджана с Турцией является рост числа грузовых транспортных средств, следующих из Ирана в Турцию транзитом через нашу страну.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Государственного таможенного комитета (ГТК) в ответ на распространившуюся в соцсетях и ряде СМИ информацию о скоплении грузовых автомобилей на таможенном посту ”Сядяряк" и незаконных взысканиях с водителей.

В комитете сообщили, что с учетом пропускной способности турецкой стороны, через таможенный пост “Сядяряк” ежедневно обеспечивается проезд 480 грузовых автомобилей.

В комментарии уточняется, что причиной скопления на таможенном посту является рост числа грузовых транспортных средств, следующих из Ирана в Турцию транзитом через Азербайджан.

“Заявления о незаконных взысканиях с водителей денежных средств абсолютно не соответствуют действительности”, - добавили в ведомстве.