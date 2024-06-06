О нас

В Грузии с 2025 года ограничат импорт грузовиков и автобусов

В Грузии с 2025 года ограничат импорт грузовиков и автобусов C 1 января 2025 года в Грузию запретят ввозить грузовики и автобусы, выпущенные до 2014 года.
Бизнес
6 июня 2024 г. 14:43
В Грузии с 2025 года ограничат импорт грузовиков и автобусов

C 1 января 2025 года в Грузию запретят ввозить грузовики и автобусы, выпущенные до 2014 года.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило Минприроды Грузии.

Ограничение на импорт вводится в связи с переходом Грузии на стандарт Евро-5, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.

С 1 января текущего года Грузия прекратила импорт легковых автомобилей, не соответствующих стандарту Евро-5. В основном это автомобили, выпущенные до 2013 года.

Решение не коснется автомобилей, уже находящихся в стране, а также транспортных средств, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgia to ban imports of trucks and buses manufactured before 2014
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan 2014-cü ildən əvvəl istehsal olunmuş yük maşınları və avtobusların idxalını qadağan edir

Экслюзивные новости

Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
4 июня 2024 г. 15:23
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
4 июня 2024 г. 14:42
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина Евро-5
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5"
4 июня 2024 г. 14:03
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
4 июня 2024 г. 12:31
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по Шахдениз-1
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по "Шахдениз-1"
4 июня 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi