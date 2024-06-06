В Грузии с 2025 года ограничат импорт грузовиков и автобусов

C 1 января 2025 года в Грузию запретят ввозить грузовики и автобусы, выпущенные до 2014 года.

C 1 января 2025 года в Грузию запретят ввозить грузовики и автобусы, выпущенные до 2014 года.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило Минприроды Грузии.

Ограничение на импорт вводится в связи с переходом Грузии на стандарт Евро-5, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.

С 1 января текущего года Грузия прекратила импорт легковых автомобилей, не соответствующих стандарту Евро-5. В основном это автомобили, выпущенные до 2013 года.

Решение не коснется автомобилей, уже находящихся в стране, а также транспортных средств, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита.