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В Грузии протестуют работники заводов "Боржоми"

В Грузии протестуют работники заводов "Боржоми" В Грузии работники заблокировали въезды к двум заводам по разливу минеральной воды под брендом "Боржоми".
Бизнес
6 июня 2022 г. 10:49
В Грузии протестуют работники заводов Боржоми

В Грузии работники заблокировали въезды к двум заводам по разливу минеральной воды под брендом "Боржоми".

Как сообщает грузинское бюро Report, протестующие требуют выплатить двухмесячную зарплату 50 уволенным сотрудникам компании и восстановить их на работе.

Работники "Боржоми" требуют также заключить с ними новые трудовые договоры.

К месту проведения акции прибыли сотрудники полиции. Несмотря на требование правоохранительных органов прекратить блокировать подъезды к заводам, демонстранты не расходятся.

Работники грузинской компании объявили о забастовке с 31 мая. Производство на двух разливочных заводах "IDS Боржоми" было приостановлено с 30 апреля из-за финансовых трудностей. Компания предложила часть своих акций правительству Грузии бесплатно. В настоящее время ведутся переговоры.

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Версия на английском языке Borjomi workers block access to plants
Версия на азербайджанском языке “Borjomi”nin işçiləri zavodlara girişləri bloklayıb

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