В Грузии будут продавать подкожные чипы

С марта следующего года в Грузии можно будет приобрести подкожные чипы.

С марта следующего года в Грузии можно будет приобрести подкожные чипы.

Как сообщает грузинское бюро Report, микрочипы будут продаваться в магазинах iPlus, официальной торговой компании Apple в Грузии.

Подкожные чипсы производства компании BioHax International сочетают в себе ряд функций. Имплантат размером с рисовое зерно, который вживляется между большим и указательным пальцами, позволяют пользователям открывать электронные замки, заводить авто, оплачивать покупки или билеты в транспорте без ввода паролей и использования смартфонов. Кроме того, технология может быть использована для хранения таких персональных данных, как история болезни.

Первая партия из примерно 50 тысяч чипов поступит в Грузию в начале января 2022 года. Розничная цена и стоимость обслуживания станут известны во второй половине следующего года.

Отметим, что чипами BioHax пользуются около 30 тысяч человек по всему миру.