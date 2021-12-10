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В Грузии будут продавать подкожные чипы

В Грузии будут продавать подкожные чипы С марта следующего года в Грузии можно будет приобрести подкожные чипы.
Бизнес
10 декабря 2021 г. 10:51
В Грузии будут продавать подкожные чипы

С марта следующего года в Грузии можно будет приобрести подкожные чипы.

Как сообщает грузинское бюро Report, микрочипы будут продаваться в магазинах iPlus, официальной торговой компании Apple в Грузии.

Подкожные чипсы производства компании BioHax International сочетают в себе ряд функций. Имплантат размером с рисовое зерно, который вживляется между большим и указательным пальцами, позволяют пользователям открывать электронные замки, заводить авто, оплачивать покупки или билеты в транспорте без ввода паролей и использования смартфонов. Кроме того, технология может быть использована для хранения таких персональных данных, как история болезни.

Первая партия из примерно 50 тысяч чипов поступит в Грузию в начале января 2022 года. Розничная цена и стоимость обслуживания станут известны во второй половине следующего года.

Отметим, что чипами BioHax пользуются около 30 тысяч человек по всему миру.

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Версия на английском языке Subcutaneous chips to go on sale in Georgia next year
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda gələn ildən dərialtı çiplər satışa çıxarılacaq

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