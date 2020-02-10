​В Грузии 130 совместных с Азербайджаном предприятий

Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым встретилась с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсуждался широкий спектр экономического сотрудничества между двумя странами.

Отмечено, что Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии, и существует большой потенциал для расширения товарооборота между странами.

Турнава отметила широкие возможности для расширения двусторонних экономических отношений.

По ее словам, в Грузии действуют 130 совместных с Азербайджаном предприятий.

Стороны также рассказали о значимости международных проектов, в которых участвуют обе страны.