В Государственную налоговую службу Нахчывана за 11 месяцев поступило около 2 000 обращений

В январе-ноябре текущего года в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики поступило 1 715 обращений, из них 88,4% - заявления, 11,4% - жалобы, остальные - различные предложения.

В январе-ноябре текущего года в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики поступило 1 715 обращений, из них 88,4% - заявления, 11,4% - жалобы, остальные - различные предложения.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу, за 11 месяцев 2024 года было рассмотрено 96,7% заявок.

95,3% из них нашли решение, по 3,1% - даны соответствующие разъяснения, по остальным - приняты решения в соответствии с законодательством.

За 11 месяцев должностные лица Государственной налоговой службы приняли в общей сложности 128 граждан.