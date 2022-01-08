В Государственном таможенном комитете проведены кадровые реформы

Приказом председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехдиева в структуре произведены кадровые перестановки.

Приказом председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехдиева в структуре произведены кадровые перестановки.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении комитета.

По информации, вчера в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о массовых кадровых перестановках в ГТК. Отмечается, что перестановки осуществлялись в рамках кадровых реформ, проводимых в соответствии с "Правилами ротации сотрудников таможенных органов". Это обычная процедура, которая регулярно проводится с целью повышения качества и эффективности деятельности Госкомтаможни.