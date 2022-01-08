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В Государственном таможенном комитете проведены кадровые реформы

В Государственном таможенном комитете проведены кадровые реформы Приказом председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехдиева в структуре произведены кадровые перестановки.
Бизнес
8 января 2022 г. 12:09
В Государственном таможенном комитете проведены кадровые реформы

Приказом председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехдиева в структуре произведены кадровые перестановки.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении комитета.

По информации, вчера в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о массовых кадровых перестановках в ГТК. Отмечается, что перестановки осуществлялись в рамках кадровых реформ, проводимых в соответствии с "Правилами ротации сотрудников таможенных органов". Это обычная процедура, которая регулярно проводится с целью повышения качества и эффективности деятельности Госкомтаможни.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Gömrük Komitəsində kadr islahatları həyata keçirilib

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